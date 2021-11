Školy si mezi sebou vyměňují záložky. Žáci je vyrábí a posílají na Slovensko

Rozvíjení čtenářské gramotnosti Jinak. Základní škola Palachova ve Žďáře nad Sázavou se aktivně zapojila do 12. ročníku úspěšného mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. Je zaměřen na podporu čtenářství žáků základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií a na vzájemnou spolupráci mezi školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Za fotografie děkujeme Martině Růžičkové.

Základní škola Palachova ve Žďáře nad Sázavou se aktivně zapojila do dvanáctého ročníku úspěšného mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy. | Foto: Martina Růžičková