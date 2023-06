Festival Pódium NMNM již přivedl do Nového Města na Moravě několik velmi kvalitních hudebníků a zajistil návštěvníkům skvělé posluchačské zážitky. Po dvou sezónách narušených covidovou epidemií se v první polovině tohoto roku festival rozhodnul v podkroví Horácké galerie představit interprety z rakouské metropole. Na druhém koncertu aktuální sezóny festivalu se v sobotu 10. června od šesti hodin večer se svým nekonformním pojetím hudby představí vídeňský AUREUM Saxophon Quartett.

Vídeňský AUREUM Saxophon Quartett bude v Novém Městě na Moravě. | Foto: se souhlasem Miloš Neuman

Čtyři saxofonisté – Martina Stückler (soprán), Johannes Weichinger (alt), Viola Jank (tenor) a Lukas Seifried (baryton) se potkali během studií na hudební univerzitě ve Vídni. Všechny umělce pojí jejich záliba v kombinaci různých druhů repertoáru (klasická hudba, jazz, weltmusik, crossover a volksmusik), který prezentují svým posluchačům na špičkové úrovni. V kombinaci s obsazením čtyř saxofonů se jedná o zcela mimořádný hudební zážitek. Návštěvníci se, díky širokému stylovému rozsahu souboru, budou moci zaposlouchat třeba do známé Patetické od Ludwiga van Beethovena, následované tajuplnými tóny skladeb norského autora Edvarda Griega, odlehčené lidovky Wiengalopp nebo svižné jazzové klasiky Chicka Corey.

Zdroj: Youtube

Vystoupení AUREUM Saxophon Quartett v Novém Městě je součástí jejich turné s názvem Golden Roots a kromě zastávky na festivalu Pódium NMNM je čekají další koncerty v Rakousku, Estonsku, Tunisku, Vietnamu či Singapuru. O jedinečnosti tohoto tělesa svědčí i to, že byli rakouským Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti zařazeni do programu NASOM (New Austrian Sound of Music), udělovaném nadějným rakouským umělcům pro podporu jejich koncertů napříč Evropou. Ukázky jejich tvorby a více informací naleznete na www.podiumnmnm.cz.

Miloš Neuman