Na žďárském zámku byl zahájen první workshop pod taktovkou francouzského umělce Oliviera Grossetêta. Společně s ním budou dobrovolníci během celého příštího týdne postupně tvořit architektonický monument kompletně z papíru. Vztyčen bude slavnostně v sobotu 24. června.

Z papíru vznikne monumentální pocta Janu Aichelovi Santinimu. | Foto: se souhlasem Lindy Vojancové

V sobotu v půl deváté ráno začal workshop tvoření monumentální stavby z papíru. Jedná se o první ze série workshopů, které budou probíhat celý následující týden. Projekt zastřešuje francouzský umělec Olivier Grossetête. Ten působí po celém světě, v Česku se však jedná o první jeho happening.

„Již téměř 25 let organizuji monumentální participativní stavby z kartonu, které jsou vyrobeny z lepenkové pásky a spousty lidské energie a vždy odkazují na konkrétní architekturu. Na Zámek Žďár jsem byl pozván, abych společně s dobrovolníky vytvořil stavbu při příležitosti Santiniho výročí,“ uvedl Grossetête ve své video pozvánce.

Za pomoci veřejnosti pod jeho taktovkou vznikne jedinečná monumentální stavba z papíru, která bude inspirovaná dílem geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho. Zámek Žďár si tak připomene 300. výročí úmrtí architekta.

V průběhu následujících dní se proto budou scházet dobrovolníci, kteří pomohou vytvořit monumentální dílo z celkem 2 000 krabic. Workshopy jsou vhodné pro každého bez rozdílu a jejich hlavním cílem je propojovat lidi v komunitní činnosti a podpořit jejich setkávání. To potvrzuje i seznam účastníků happeningu. Do žďárského tvoření se zapojí například spolek Senioři České republiky, studenti Gymnázia Žďár nad Sázavou či žáci 2. ZŠ Nové Město na Moravě.

„Byly jsme zvědavé, jak to bude probíhat, proto jsme se na workshop přihlásily. Na zámek chodíme často, a i tentokrát jsme se moc příjemně bavily,“ uvedly studentky Káťa a Barča, které se zúčastnily sobotního dopoledního workshopu. „Je skvělé být součástí takového projektu, moc se těším, až bude stavba hotová,“ dodal Ladislav, který do Žďáru nad Sázavou přijel s celou svojí rodinou.

Monument bude unikátní i co se týká možnosti prohlédnout si jej. Dílčí komponenty, které vznikají na jednotlivých workshopech, budou totiž sestaveny do finální podoby v sobotu 24. června, a to na terase před Muzeem nové generace pod hrází Konventského rybníka. Celé dílo pak bude možné shlédnout pouze do neděle 25. června do 15 hodin, kdy proběhne jeho společná demolice. Bourání díla je neodmyslitelnou částí happeningu a tvorby francouzského autora.

Harmonogram akce:

Od 17. do 23. června probíhají tvořivé workshopy v budově Konventu. Denně se zde vystřídá zhruba 60 osob, které budou rozdělené do dvou skupin. Pod vedením Oliviera Grossetêta nebo jeho asistentů budou tvořit komponenty finálního díla, vždy dopoledne od 8.30 do 12.30 a odpoledne od 13.30 do 17.30.

V sobotu 24. června proběhne samotná stavba monumentálního díla na terase před Muzeem nové generace pod hrází Konventského rybníka. Od sobotního rána začne přenos komponentů z Konventu a stavba díla na terase před Muzeem nové generace. Vlastní stavba potrvá 8-10 hodin, podle náročnosti a počtu zapojených osob. Následně se stavba ukotví, nasvítí a bude k obdivu návštěvníků volně přístupná až do nedělního odpoledne.

V neděli 25. června bude následovat demolice monumentální stavby. V cca 15 hodin započne „demolice“ stavby z kartonu. Následně proběhne odvoz použitého materiálu k recyklaci a dalšímu využití.