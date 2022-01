„Co to je? Kufrování? Československý rozhlas tak nazval před lety svou relaci pro mládež, věnovanou orientačnímu běhu, kterou vysílal v rámci pořadu Domino. Kufrovat tu znamená: bloudit, ztratit se v terénu, v lese… Jde tedy vlastně o bloudění. My vám letos nabízíme zimní „bloudění“ okolím Borů. A běhat netřeba,“ lákají pořadatelky Blanka Křížová, Zuzana Špačková a Lucie Dostálová na webových stránkách obce, aby se lidé zapojili do netradičního zimního poznávání svého okolí.