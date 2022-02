Soluň, místo odkud k nám přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Místo, na kterém jsme společně s dalšími osmačtyřiceit účastníky prožili krásný předvánoční čas od projektu Erasmus plus s názvem CLARO (Challenges Labels & Appereance… Reach Out!) podporovaném Evropskou unií. Diskriminace a rasismu si můžeme v dnešní době všímat každý den. Ať už jsme ale velcí nebo malí, ať máme světlou nebo tmavou pleť, ať máme rádi kluky nebo holky… Všichni jsme samožřejmě odlišní, ale v hloubi duše stejní. Důležité je nepřemýšlet nad stereotypy a nesoudit knihu podle obalu. Každý se můžeme stát tím, čím chce a přesvědčit společnost, že na to má!