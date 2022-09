Předem bylo zaregistrováno 50 zájemců, mezi nimi i 14 juniorů do patnácti let. Větší počet ostatně, a to vzhledem ke sníženému stavu vody, de facto ani nebyl přípustný. Voda totiž už delší čas příliš podemílala příjezdovou cestu ke hrázi, a proto se v tomto roce muselo jít s hladinou dolů. - Noční bouřka a ranní deštík ale některé jedince od účasti na akci nakonec přece jen odradily. Naštěstí se však velmi brzy vyčasilo.