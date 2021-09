Odstupňované věcné ceny nakonec obdrželi závodníci na 1. až 12.místě, ti úplně nejúspěšnější navíc také pěkné kovové poháry, medaile a barevné diplomy. Odměněni byli i nejstarší účastník (Josef Šulc z VM) a nejlepší junior (Pavel Ouška ml. z Mor.Krumlova). Úlovkové lístky lovců nic neulovivších se po závodě slosovaly coby tombola, takže někteří z nich nakonec rovněž vyhráli nějaké věcné ceny. Pročež mohla zavládnout celková spokojenost… Sponzory třetího ročníku šeborovských závodů se stali: rodinná zemědělská farma rodiny Uchytilovy ze Šeborova, Město Velké Meziříčí / Turistické a informační centrum - Květoslava Hladíková, Alpa a.s. Velké Meziříčí, pivnice "Na Lipnici" Sokolovská ul. VM / Lenka Marková, dopravní firma LeMi Trans Stránecká Zhoř / Lenka Mičková, truhlářská firma Doména / S.Dočkal & P.Dohnal VM, Vlastimil Pól VM, Vladimír Pařil VM, Blažena Rosová VM, František "Iša" Krejčí VM, EVRA Hrbov a Dřevo Měřín - provozovna Velké Meziříčí. Mediálními partnery byly týdeník Medřičské listy, měsíčník Velkomeziříčsko a internetové NovinyVM / ObchodyVM.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.