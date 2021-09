Projekt Srdíčko kulturní uzavře v e čtvrtek odpoledne velký zábavný program pro rodiny s dětmi Pojďte s námi do ZOO v režii Divadla Netratrdlo paní Lenky Cackové.

Ke zpestření celého týdne chystají zaměstnanci také doprovodné kulturní akce, které jsou součástí projektu Srdíčko kulturní. V pondělí to bude Divadelní představení Tři prasátka v režii Hudebního Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, které je určeno dětem od dvou let. „V úterý odpoledne zveme milovníky pěnivého moku na povídání o domácí výrobě piva,“ doplňuje Jana Kamarádová.

Od 20. do 24. září proběhne v Rodinném centru Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou tradiční Týdenotevřených dveří. Rodinné centrum Srdíčko funguje již třináctým rokem ve čtvrtém patře budovy žďárské polikliniky a je místem setkávání rodičů, dětí, seniorů i dalších zájemců, kterým celoročně nabízí vzdělávací, kulturní, volnočasové i poradenské aktivity. Kromě návštěvy aktivit centra mohou zájemci přijít i na doprovodné kulturní akce, které jsou součástí projektu Srdíčko kulturní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.