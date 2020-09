Rodinné centrum Srdíčko funguje již dvanáctý rok ve čtvrtém patře budovy žďárské polikliniky. Týdně jej navštíví zhruba dvě stovky rodičů a dětí ze Žďáru i okolí. Po celý týden připravuje programy pro nastávající rodiče, rodiče miminek i starších dětí, předškoláky a širokou veřejnost.

„V týdnu otevřených dveří bude zdarma přístupná většina našich programů. Rodiče se k nám mohou se svými dětmi podívat, vyzkoušet si jednotlivé aktivity, seznámit se s lektorkami i provozem centra,“ říká vedoucí Jana Kamarádová. Ke zpestření celého týdne chystají zaměstnanci také doprovodné kulturní akce, které jsou součástí projektu Srdíčko kulturní.

Dnes to je Divadelní představení Hrnečku vař v režii Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, které je určeno dětem od dvou let. „V úterý odpoledne zveme rodiče s dětmi na divadelní představení Dědeček a koblížek z cyklu Pohádky z Veselé Lhoty, které sehrají Tetinky, členky žďárského KDS EFFRENATA,“ doplňuje Jana Kamarádová. Středeční kulturní akce je určená hlavně rodičům, seniorům a dalším zájemcům z řad veřejnosti. Na programu bude cestovatelská přednáška Anny Novotné Moje cesta do země zaslíbené. Projekt Srdíčko kulturní uzavře ve čtvrtek odpoledne Pirátská plavba s Milanem Řezníčkem plná kouzel, hudby a překvapení s moderátorem Hitrádia Vysočina Milanem Řezníčkem.

Veškeré informace o dalších aktivitách najdou zájemci na webu www.rcsrdicko.cz.

JANA KAMARÁDOVÁ, Rodinné centrum Srdíčko