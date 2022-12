Od 27. do 30. prosince v Kině Vysočina připravili tři projekce denně. Hned pětkrát se diváci mohou těšit na letošní filmový hit Avatar: The Way of Water, pozornosti diváků a hudebních fanoušků by neměl ujít ani životopisný příběh jedné nejlepších zpěvaček dvacátého století Whitney Houston. Každý den budou na programu pohádky pro děti. Chybět nebude Princezna zakletá v čase 2, dále velmi hezká pohádka Největší dar, či již zmiňovaný „luxusní“ animák o Kocourovi v botách. Milovníci baletu se mohou těšit 29. prosince ve 13 hodin na Louskáčka v unikátním podání Královského baletu a seniory potěší 30. prosince skvělá česká komedie s názvem Vánoční příběh za sympatické vstupné.