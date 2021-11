Druhačky oboru Ošetřovatel ze Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice mají za sebou zajímavou návštěvu. V říjnu se podívaly do prostor budějovické záchranky, jež se nachází u výpadovky na Jemnici.

Žákyně ze Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice se podívaly do prostor budějovické záchranky | Foto: Marta Jenerálová

Dívky se trefily do časové mezery, kdy naštěstí nebyl výjezd. Omrkly zevnitř sanitku. „Záchranáři jim ukázali, co nosí v kufrech a vysvětlili, proč,“ zmínila učitelka Marta Jenerálová. Budoucí zdravotnice si mohly kufry potěžkat. Dále si zkusily přístroj na měření životních funkcí. Ani ten není lehký, přičemž je nezbytnou součástí každé cesty až k pacientovi. „Žákyně si mohly taky testnout vakuovou dlahu i celou desku – nosítka,“ pokračovala ve výčtu Jenerálová. Holky pak samozřejmě zajímaly zkušenosti z praxe. Záchranáři se dostávají k ošklivě vypadajícím událostem, často mají co do činění s alkoholiky i narkomany. Zvládnou rovněž porod v terénu. Vyprávění bylo rozhodně zajímavé.