RETRO. Vyškov včera a dnes: Mlýn zmizel, střelnici v parku přikryla zeleň

Nahlédnout do minulosti můžeme jen díky vzpomínkám nebo starým fotografiím. Paměť je často milosrdná a to, co bylo, si upraví podle svého. Staré fotografie trochu vyblednou, ale jinak podávají němé a pravdivé svědectví o tom, co bylo a už se nikdy nevrátí. To, jak se proměnila některá místa ve Vyškově, si můžete prohlédnout díky srovnávacím fotografiím Jindřicha Holíčka. Děkujeme za možnost jejich zveřejnění.

Měšťanka ve Vyškově počátkem dvacátého století. | Foto: ze sbírky Jindřicha Holíčka