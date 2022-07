Pořadatel akce Společnost telčské místní dráhy si připravil pro návštěvníky pestrý program. Na nádraží ve Slavonicích bude po oba dva víkendové dny připravená výstava železničních vozidel. K vidění budou drezíny Tatra Vm52, Tatra 15/30 (s možností svezení), MUV 75 nebo Warszawa DMV-73 (s možností svezení) a lokomotivy 744.1 ČD Cargo či Bardotka 749.039 AŽD se salonním vozem AŽD (Bmx). Nebude chybět ani zahradní železnice.

Na trať vyjel unikátní Kafemlejnek. Výročí dráhy zpestřily historické vlaky

V sobotu 30. července (a také 13. srpna) mají návštěvníci příležitost svézt se autobusem ze Slavonic na prohlídku železničních muzeí v Dobersbergu a Waldkirchenu. Autobus bude odjíždět ve 12 hodin. I v neděli 31. července, vyjede parní vlak v čele s lokomotivou Kafemlejnek po trase Telč – Dačice – Slavonice a zpět. Po oba dny bude součástí parního vlaku bufetový vůz.

V telčském depu si mohou návštěvníci prohlédnout muzejní expozici místní dráhy. Veřejnosti je přístupná od 15. června do 15. září v pátek 13 – 16 hodin. V sobotu a v neděli 9 – 12 a 13 – 16 hodin. V období od 1. 8. do 14. 8. je otevřeno i každý pracovní den od 13 do 16 hodin.

Parní jízdy budou pokračovat také v srpnu.

6. srpna – Zábavný podvečer v Hodicích: jízda parního vlaku po trase Telč – Hodice – Třešť a zpět

7. srpna – Zábavné odpoledne v Třešti: jízda parního vlaku po trase Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy a zpět

13. srpna – Výlet do Slavonic a Dačic: jízda parního vlaku po trase Telč – Dačice – Slavonice, před zpáteční jízdou uskuteční vlak jízdu tam a zpět mezi Slavonicemi a Dačicemi

14. srpna – Zábavné odpoledne v Třešti: jízda parního vlaku po trase Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy a zpět

Parní jízdy jsou spojeny s doprovodným programem, jako je například zábavné odpoledne na nádraží v Třešti nebo zábavný večer na nádraží v Hodicích.

Více informací o akci najdete na portálu Vlakem na výlet nebo na stránkách www.cdnostalgie.cz

