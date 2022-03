RETRO. Masopust má v Malé Losenici letitou tradici, do průvodu vyrazili i letos

Zimu bez průvodu maškar si v Malé Losenici snad ani neumí představit. Tradice je v obci hluboce zakořeněná a nechybí ani pečlivá fotodokumentace. Minulý rok byl masopust kvůli protipandemickým opatřením velmi omezený, ale o to víc si jej místní užili letos. Podívejte se do galerie, jak šel čas s masopustními průvody v Malé Losenici. Najdete nevěstu nebo třeba supermana s harmonikou? Děkujeme obci za možnost zveřejnit fotografie z letošní vydařené akce i nahlédnutí do dob minulých.

V Malé Losenici jsou masopustní průvody letitou tradicí. | Foto: se svolením obce Malá Losenice