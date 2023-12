Adventní čas je také časem, kdy se lidé mohou podívat na živé betlémy nebo díla řezbářů a lidových umělců vytvořená z nejrůznějších materiálu. Na Žďársku se můžete vypravit hned na několik míst. Za tip na výlet děkujeme Lence Mašové.

Živý betlém v Radostíně. | Foto: poskytla Lenka Mašová

Malovaný betlém včetně živých zvířat mohou lidé od 16. prosince do 8. ledna vidět na farní zahradě ve Svratce. Při jeho slavnostním otevření, které se uskuteční v sobotu 16. prosince v osmnáct hodin, v originálních kulisách ožijí některé postavy dávného příběhu.

„Budou tam pastýři s živými ovcemi a oslíkem, andělé, přijedou tři králové na koních. Živá hudba zahraje koledy a přichystáno bude i něco k zahřátí,“ popsal za pořadatele Jan Gregor. Zahájení se účastní kolem dvou stovek diváků, ale v průběhu svátků se v zahradě vystřídají tisíce návštěvníků. Prohlížejí si betlém, který se každým rokem rozrůstá o nové postavy, nebo se fotí se zvířátky.

Hru s názvem Živý Betlém na motivy přes dva tisíce let starého příběhu 25. prosince od sedmnácti hodin uvidí lidé na návsi v Radostíně. Akce, která má v malé vesničce více než patnáctiletou tradici, je zajímavá tím, že herci jsou zejména děti.

„Do hry se zapojují téměř všechny děti z Radostína, kdy nejmenším hercům jsou třeba tři roky. Máme vlastní kulisy, ale tou nejdůležitější je osvětlená kaple, před kterou se představení odehrává. Hra je mluvená, ale z reproduktorů hrají koledy, a obvykle se na ni přijde podívat kolem 150 lidí ze vsi i okolí,“ uvedla jedna z organizátorek akce Martina Sedláková.

Desítky betlémů z různých materiálů, například ze dřeva, papíru, keramiky, textilu, vosku, kukuřičného šustí či perníku, jsou každým rokem k vidění ve žďárské kapli svaté Barbory. Letos si je zájemci mohou prohlédnout od 18. prosince do 1. ledna, vždy od devíti do sedmnácti hodin. Expozice je vždy trochu jiná, a to díky novým přírůstkům od řezbářů, řemeslníků či sběratelů.

Nejznámější v okrese je živý betlém ve Žďáru. Představení na náměstí Republiky se odehrává vždy v úterý před Štědrým dnem - letos 19. prosince od šestnácti hodin. V něm se angažuje několik desítek studentů Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga i místní farníci. K velké radosti dětí nechybí ani živá zvířátka.

Unikátem je žďárský městský betlém, který v letech 2013 a 2014 vyřezali pod vedením sázavského řezbáře Zdeňka Berana farníci, obyvatelé Žďáru a lidé z okolí. Do této činnosti se zapojilo zhruba 150 dobrovolníků a betlém z lipového dřeva, kde nechybí ani Zelená hora, zámek, Dolní hřbitov nebo Stará radnice, bývá instalován v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Letos bude k prohlédnutí 23. prosince od deseti do třinácti hodin, a pak v době od 26. do 31. prosince mezi jedenáctou a šestnáctou hodinou.

Biblické postavy ze slámy se letos objevily v centru Nového Města a už loni v nemocnici. „Autorkou slaměných betlémů je Květa Konárová z Koníkova, které při výrobě pomáhá Josef Šilhánek. Jsme rádi, že jeden z betlémů je i v nemocnici. Letos jsme na něj navěsili také malé sněhuláčky, které vyrobili žáci z první základní školy, a počítáme s tím, že si je děti budou odnášet domů,“ doplnila mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.