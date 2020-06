Any je nyní veselá, aktivní a přátelská. Na vodítku chodí velmi způsobně. Stále v ní přetrvává plachost, ale velmi se zlepšila a je na čase aby odjela do nového domova, kde se ji budou noví majitelé hodně věnovat. Váží nyní 19 kilogramů, ale určitě ještě poroste a v dospělosti bude velkého vzrůstu. Bez problému se snese s jinými psy, malá zvířata neloví, u nás vychází i s kočičkami, důběží, kozami. Vhodná i k dětem, vzhledem k její velikosti a časové náročnosti doporučuju pouze ke starším.

Samotu snáší dobře, může maximálně sem tam zaštěkat. Hygienické návyky zatím nemá stoprocentní. Any hledá domov, kde se jí budou opravdu věnovat, dopřejí ji výcvik, dostatek pohybu, pozornosti, lásky, kvalitního papání a nenechají ji růst jako kůl v plotě.

Any půjde do nového domova s podmínkou kastrace a nové majitele budeme velmi pečlivě vybírat. Nachází se v Jihlavě. Do adopce půjde očkovaná a čipovaná. Zájemci nás mohou kontaktovat do zpráv nebo na e-mail docaskaazyl@seznam.cz.

Vzhledem k množství zájemců, kteří se ozvývají už nyní není v našich časových možnostech vyřizovat všechny telefony.

