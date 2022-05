První máj, průvodů čas. Takhle se slavilo ve Velkém Meziříčí před desítkami let

/FOTO/ - V dnešním příspěvku se můžete podívat na prvomájové průvody ve Velkém Meziříčí. Nejstarší fotografie je téměř sto let stará, pochází z roku 1925. Poté vás čeká exkurz do historie velkomeziříčských prvomájových oslav do roku 1980. Za laskavé poskytnutí fotografií děkujeme Muzeu Velké Meziříčí. Snímky z rodinného archivu nám také poskytla čtenářka Irena Polová. Děkujeme!

Prvomájové oslavy ve Velkém Meziříčí. Rok 1953. | Foto: se souhlasem Muzea Velké Meziříčí