Ve velkomeziříčské pivnici Lipnice v Sokolovské ulici se uskuteční další výroční turnaj ve hře prší. Milovníci karetních her se sejdou v sobotu 24.února.

Turnaj v prší v restauraci ve Velkém Meziříčí. | Foto: poskytl Vladimír Pařil

Přihlášky je nutno podat předem. Přímo u vedoucí zmíněného podniku Lenky Markové, případně na telefonním čísle 776 590 621. Je však nutné nahlásit se opravdu co možná nejdříve, protože ideální počet účastníků je třicet dva. Pak totiž při čtveřicích u stolů vychází vyřazovací systém "pavouk" nejlépe (32 - 16 - 8 - 4).

Konzumace jakéhokoliv pití je během hry dovolena, a proto je akce určena pouze pro zájemce ve věku od osmnácti let výše.

Prší se bude provozovat ve své základní variantě: na sedmu ber dvě, na eso stojíš, dáma mění barvu; na vyneseného pikového krále se běžně nic nebere; první otočená karta platí jen co do barvy (tedy druhu) a co do hodnoty - tedy nestojí se na ni, neberou se dvě ani se barva nemění. Po poslední vyhozené kartě již nelze vrátit hráče sedmičkou zpět do hry.

Startovné činí osmdesát korun. V této ceně je zahrnuto i tradiční občerstvení. Začíná se ve 14 hodin.

Nejúspěšnější karbaníci obdrží na závěr poháry, diplomy a věcné ceny.