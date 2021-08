9:30

Je úterý ráno a pracovníci z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez začínají pracovní den poradou týmu, kde řeší aktuální dění v zařízení. Připravují preventivní programy pro své uživatele, které mají v následujících dnech v plánu realizovat. Řeší také personální zajištění služby na následující týdny.

11:00

Po poradě týmu všichni vykonávají administrativní práci, která spočívá například v psaní zápisů z terénní a ambulantní služby. Pracovnici také evidují nově uzavřené smlouvy s uživateli, popřípadě revidují jejich individuální plány. Dopolední čas využívají i k přípravě na odpolední službu a předávající si informace o tom, jak v předešlých dnech služba probíhala.

Mezitím vedoucí zařízení NZDM Wellmez Marťa zpracovává potřebné dokumenty k zajištění chodu služby. Vedoucí komunikuje s institucemi, se kterými NZDM spolupracuje, zpracovává podklady pro statistiky služby a vyřizuje další potřebné záležitosti.

12:30

Pracovnice Míša a Anet odjíždí do terénu do Velké Bíteše. Terén zde probíhá dvakrát týdně (v úterý a ve čtvrtek) v čase od 13.00 do 16.00 hodin. Stejně tak jako ve Velkém Meziříčí jsou cílovou skupinou, kterou Míša s Anet oslovují, děti a mladiství ve věku od 8 do 26 let.

13:00

Na klub přichází první uživatel A., který si s pracovníky chce promluvit o tom, co se stalo o víkendu. A. se svěřuje pracovníkům s tím, že se o víkendu hodně opil a byl agresivní na své kamarády. Kamarádi s ním nyní nekomunikují, což uživatele trápí. Uživatel chce tuto situaci napravit, ale neví jak. Pracovník s uživatelem probírají možnosti řešení této situace. Také se baví o rizicích týkající se nadměrného užívání alkoholických nápojů a agresivního chování. Dostává od pracovníků tipy, jak se příště může zkusit této situaci vyvarovat.

(Vzhledem k anonymnímu charakteru služby jsou místo jmen použity fiktivní iniciály.)

14:00

Po společné diskuzi na klubu se odebíráme do sportovní místnosti mezi další uživatele. Kulečník a fotbálek patří na klubu mezi oblíbené volnočasové aktivity. I během nich se pracovníci s uživateli dostávají k různým tématům (smysluplné trávení volného času x vandalismus…). Tyto aktivity slouží také jako nástroj k navázání komunikace a budování vztahu se zájemci/uživateli.

14:30

Anet s Míšou jsou už ve Velké Bíteši a sdílí na sociálních sítích příspěvek, ve kterém informují, kde se momentálně nachází a do kolika hodin se mohou s uživateli nebo zájemci potkat. V terénu poté monitorují místa, na kterých by se mohla cílová skupina zdržovat. Po chvílí oslovují potencionální zájemce o službu, kterého potkávají v parku. Pracovnice se s ním seznamují a zjišťují, zda spadá do cílové skupiny a přibližují poslání služby.

15:30

Uživatelé mají možnost individuální konzultace, kterou nyní využívá uživatel M. Uživatel se s pracovníkem odebírá z klubu do soukromí, a to do kontaktní místnosti. Uživatel se svěřuje s tím, že se dlouhodobě sebepoškozuje a v poslední době trpí častými pocity úzkosti. Uživatel chce situaci řešit, ale neví jak. S uživatelem situaci probíráme a řešíme možné způsoby pomoci. Pracovník také předává informace a kontakty na další možné návazné služby (psychologická pomoc). Poté plánují další kroky pomoci a podpory. Ostatní uživatelé jsou po celou dobu v klubu ve společnosti druhého pracovníka.

(Vzhledem k anonymnímu charakteru služby jsou místo jmen použity fiktivní iniciály.)

16:30

Současně s klubem probíhá ještě předem domluvené doučování, na které se uživatel s pracovníkem domluvil. Doučování slouží k přípravě uživatele V. na reparát z matematiky, který ho čeká na konci prázdnin. Doučování je využíváno během celého roku. S přípravou na vyučování pracovníkům pomáhají i dobrovolníci zařízení.

(Vzhledem k anonymnímu charakteru služby jsou místo jmen použity fiktivní iniciály.)

18:00

Dnešní pracovní den je u konce a my odjíždíme domů. Děkujeme, že jste dnešní den strávili společně s námi. A my se už těšíme, co nového nám přinese středa.

PRACOVNICE NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VELLMEZ

Vellmez

V roce 2020 poskytoval Wellmez bezpečný prostor 76 klientům z Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a okolí.

