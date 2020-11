Milí čtenáři, vyrazili jste o víkendu na delší procházku? Využili jste neděle k výletu do lesa, na který jste se dlouho chystali? Pokud jste pořídili pěkné fotky, můžete je poslat společně s krátkým textem na e-mailovou adresu zdarsky@denik.cz. Rádi je zveřejníme v rubrice „čtenář reportér.“ Snímky ze svých vycházek nám zaslala čtenářka Petra Zelingerová.

Proměny podzimu. Příznivci vycházek mají co obdivovat | Foto: Petra Zelingerová

Podzim má to kouzlo, že je každý den jiné počasí, někdy je škaredě, že by psa nevyhnal, jindy celé dny prší, nebo je mlhavo. Další den sluníčko tahá člověka ven na kolo, nebo procházku do lesa a nebo do přírody. Je dobré si vzít sebou foťák a cvakat a cvakat. Fotky byly pořízeny v okolí Škrdlovic a na Velkém Dářku.