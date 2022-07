To nejlepší, co z věže uvidíte: zámek, most Vysočina (nejvyšší - 77 metrů - a druhý nejdelší - přes 400 metrů - most na D1), náměstí s renesanční radnicí, renesanční budovu původního luteránského gymnázia, nově tu bude letos otevřené muzeum rodiny Kodetových, synagogu, rozhlednu na Fajtově kopci - šroubovici DNA.

V Chlumku u Velkého Meziříčí se chystá bluegrassový festival

Náměsté ve Velkém Meziříčí zdobí mnoho renesančních domů s psaníčkovými i figurálními sgrafity Nejhezčí je určitě Obecník, vyzdobený figurálními sgrafity alegorií ctností. Původně se zde vařilo pivo, byla tu šatlava, později společenský sál.

Renesanční budova radnice s vnitřním mázhauzem má zdobený strop, v tomto prostoru je TIC.

Budova bývalého luteránského gymnázia, později panského pivovaru, má krásné arkádové vnitřní nádvoří. Připravuje se zde muzeum Kodetových. Pan Kodet budovu koupil, konečně tak zase dostane umělecké využití, které si zaslouží.

Dolní brána je jediná dochovaná z původních tří městských bran, dochovaly se též pozůstatky hradeb.

V kostele sv. Mikuláše naleznete Velkomeziříčskou Madonu, gotickou sochu ze 14. století.

Ve městě nechybí ani morový sloup a barokní kašna.