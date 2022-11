Jak se můžete přesvědčit z fotografií, nezaháleli jsme ani minutu a využili jsme mnoho možností, které toto místo a jeho okolí nabízí. Věnovali jsme se zdokonalování všestrannosti ať už formou her, nebo formou volnějšího tréninku. Došlo na atletiku, gymnastiku, inline brusle, lezeckou stěnu, pěší turistiku, MTB, koloběžky a zmíněné pohybové hry. Každé ráno samozřejmě důkladná rozcvička. Využili jsme také městské lázně, fitko a novou sportovní halu v Novém Městě na Moravě.

V pátek se většina zúčastnila Sokolského běhu republiky, který se právě v Novém Městě na Moravě konal. Protože je to město velkých sportovních možností, stihli jsme i projet místní singletraily, pumptrack a také zmapovat nádherné okolí města, zejména pak nedalekou obec Vír a její stejnojmennou vodní nádrž.



Ve Sportregu nás velice těší zájem o naše aktivity, které jsou určeny pro děti, dorost i dospělé. Letos se nás sešlo opět víc než v roce předchozím a z toho máme radost. Pokud Vás naše aktivita zaujala, sledujte nás! Případně se neostýchejte nás kontaktovat s kterýmkoli dotazem. A samozřejmě nejvíce budeme potěšeni, pokud se k nám přidáte.

Karel Srnský



Jednou z hlavních myšlenek programu Sportreg je vedení dětí k aktivnímu životu od útlého věku. U dětí se důrazně snažíme vyvarovat kterékoliv formě drilu a drsného tréninku. Naprosto zásadní je všestranný a postupný rozvoj potřebných schopností a dovedností. V programu Sportreg se to děje formou her a zábavy v aktivní skupině. Objem a intenzita tréninku jsou postupně a individuálně navyšovány dle věku a vyspělosti daného jedince. To vše s důrazem na zmíněnou všestrannost a citlivé směřování ke vhodné sportovní specializaci. Není totiž pravda, že úspěšný cyklista musí být cyklistou od malička. Předčasná a chybná specializace může naopak vést ke všem výše zmíněným nežádoucím dopadům. Sportreg není slepá ulička - Sportreg je promyšlený koncept, který vede k radostné celoživotní aktivitě všech zúčastněných

Zakladatel Sportregu Karel Srnský usiluje o potřebné návaznosti mladých cyklistů. Působí také jako trenér cyklistiky na Gymnáziu Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě a spolupracuje i s novoměstskou střední odbornou školou. Vytváří nejlepší možné podmínky pro bezpečné sociální skupiny aktivních lidí, které kladou důraz na efektivní souběh intelektuálního rozvoje a sportovní přípravy. Sportovně zaměřené třídy jsou ideální pro vzájemnou motivaci a zdravou soupeřivost při studiu i tréninku.