ÚVODEM

Na první stránce je letecký obrázek současného Cikháje. Na této stránce obrázek části obce z 30 tých let minulého století. Více jak 653 let oplývá obec velkým množstvím zkušeností. Po kopcích, loukách a pastvinách, mezi pramínky vod a mezi toky potůčků, v lesích a houštinách, po hrbolatých cestách a pěšinkách tu za tichým štěstím, za svou láskou kráčely generace za generacemi. Umem a tvrdou prací tu lidé přeměňovali své ideály v život. Po staletí získávali ornou půdu. Lesní mýtiny čistili, převraceli, orali, kypřili, hnojili, aby vypěstovali užitečné plodiny. Další pracovali v lese. Přírodu přizpůsobovali svému životu. V základech každého domku, každé stavby, Památníku, je zosobněna síla ducha, přesvědčení, poctivá a obětavá práce, ale i boj, odvaha, statečnost.

Text, který právě pročítáte naznačuje a připomíná některé aktivity občanů Cikháje ve 2. světové válce. Mapka ukazuje rozsáhlost katastru i velké porosty lesů, které dávaly možnost pro ustavení základen partyzánům. Obec čítala kolem 150 obyvatel a katastr obce měl a má 2 146 ha. Je jedním z největších v okrese.

Společenský vývoj v dalším tisíciletí je věcí mladé generace, která nemusí znát to, co se ve 2. světové válce odehrávalo a proč. Mnohé události tohoto období zná jen z knih anebo vůbec. O mnohém byla a je vedena rozporuplná diskuse, mnohé se nepřipomínalo a nedoceňovalo. V zájmu některých mocenských sil i zkreslovalo. Dokumentovaly to i zkušenosti obce. Proto jsem, z vyprávění občanů napsal a vydal v roce 2004 malou knihu „Cikháj ve 2. světové válce a problémy po jejím skončení“ jako základ k dalšímu studiu a k soustřeďování dosud neznámých poznatků. Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu zpracoval videofilm pod názvem Cikháj. Dokumentuje události v obci ve 2. světové válce.

Nemám jiné přání než aby úsilí mladé generace o životní a společenský rozmach bylo provázeno zkušenostmi domova, znalostmi i z tak malé obce jako je Cikháj. Odboj místních občanů proti fašismu, za osvobození vlasti, byl konkrétní, jasný.

Obsah brožury vychází z některých dokumentů a z vyprávění občanů. Při rozhovorech občané připomínali hodnoty pro něž žili, pracovali, milovali a strádali. Nejkrásnější okamžiky života prožívali na Cikháji. Zde poznávali rozporuplný svět, v něž rozhodující roli k naplnění štěstí, svobody a lidských ideálů, mělo vzdělání, práce i boj. Občané Cikháje byli stateční, odvážní!

RUDOLF HEGENBART