Skautem byl Matouš Záleský už od dětství a postupně se dostal k tomu, že se stal zdravotníkem na zotavovacích akcích. „Později, už jako lékař, jsem začal zastávat funkci instruktora zdravotnických kurzů, které Junák pro svoje vedoucí pořádá. Začal jsem přemýšlet nad tím, co bych měl táborovým zdravotníkům v rámci zdravotních kurzů předávat. Vidím to i z druhé strany. V létě k nám na pohotovost na dětské oddělení přichází hodně dětí z nejrůznějších táborů. Mnozí táboroví zdravotníci vědí, jak se o dítě na zotavovací akci postarat, co dělat před tím, než přijedou do nemocnice a podobně. Ale najdou se i takoví, kteří potřebné informace nemají a tápou. Mnohdy neví, co od vyšetření v nemocnici očekávat, nedokáží správně zhodnotit stav dítěte, nebo jsou například zaskočeni doporučením k hospitalizaci. Často s sebou nemají potřebnou dokumentaci. A ucelený zdroj těchto informací neměli k dispozici. To vše mě vedlo k napsání Táborové ordinace, kde je popsána tábornická zdravotnická rutina,“ vysvětluje impuls k sepsání příručky pro táborové zdravotníky Matouš Záleský.