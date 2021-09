Tradiční podzimní jarmark, který pořádají Chaloupky v malebné vesničce Krátká, se koná již tuto neděli. A je to jarmark, jak má být. Tradiční řemeslníci tu nejen své zboží nabízejí k prodeji, ale také předvádějí svůj um a krásné předměty vznikají přímo před očima návštěvníků.

Krátecký jarmark 2018 | Foto: se souhlasem Chaloupky o.p.s.

A k tomu všemu hudba harmonikáře a tanec krojovaného souboru ze Štěpánova nad Svratkou. A co ještě? Malá výstava jablek a dobré jídlo. Na to se při kráteckých akcích můžete spolehnout. Doneslo se k nám, že se sbírají švestky na tradiční šišky. S čím asi budou? S mákem? S tvarohem, nebo strouhankou? To by chtělo zjistit. Tak na shledanou v Domu přírody Žďárských vrchů a dobrou chuť!