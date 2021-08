1) Rybářské závody u Šeborova

▶ Závody se budou pořádat již třetím rokem v sobotu 28. srpna na Okrouhlém rybníku P. Uchytila kousek pod tamějším sportovním letištěm.



Děti i dospělí budou závodit společně. Zúčastnit se může kdokoliv, lístek ani povolenka nejsou zapotřebí. Startovné činí 200 Kč.

Maximální kapacita je zhruba 55 lovících osob.

Výbava každého závodníka musí být 1 prut, maximálně 2 návazce, nástrahy a návnady rostlinného a živočišného původu - na kaprovité ryby. Krmítka jsou povolena, vnadění před závodem také, během závodu případně jen mírně prohazovat.

Přihlášky nutno včas předem na telelefonní číslo 776590621 (Vladimír Pařil); tamtéž informace.

Občerstvení je zajištěno, můžete se těšit na ohřáté jídlo, uzeniny, pivo, limo, káva, čaj, grog i něco ostřejšího. Poháry, diplomy a věcné ceny pro úspěšné jsou taktéž zajištěny.

Obsádka rybníka jsou především velcí kapři (letos okolo 60 cm), líni, okouni, amuři a jiné

Prezence je od 5:00, start v 6:00, konec ve 12:00 a vyhlášení výsledků zhruba ve 12:30.

2) Rybářské závody v Měříně - "Měřínský kapr" 2021

▶ Závody v Měříně se letos pořádají devátým rokem. Budou konat v sobotu 4. září na Novém rybníku za obcí směrem na Jihlavu.



Jedná se pouze o veřejné závody dospělých.

Prezence a losování míst proběhne od 4:00 do 6:00, zahájení bude v 6:00, ukončení ve 12:00, vyhlášení výsledků a předání cen ve 12:30.

Startovné činí 200 Kč.

Výbava každého závodníka musí být 1 prut, maximálně 2 návazce, krmítka jsou povolena. Vnadění bude možné během celé akce, nástraha je povolená pouze rostlinná rostlinná a žížaly a červi.



Bodovaná ryba bude kapr, amur, za každý centimetr jeden bod.

1. až 3.cena bude ohodnoceno pohárem a finančními dary v hodnotě 3000, 2000 a 1000 korun, 4. až 10.místo bude ohodnoceno věcnými cenami. Také se bude udělovat pohár za největší rybu.

V případě jakýkoliv dotazů volejte panu Plešákovi na telefonní číslo 606789856.

Občerstvení je zajištěno.

▶ Den poté, to znamená v neděli 5.9., se zde taktéž konají závody pro děti (od 4 do 15 let včetně).

Startovné činí 100 Kč. Lovící si může ponechat jednoho mírového kapra.

Povinná výbava zahrnuje 1 prut, maximálně 2 návazce, krmítka jsou povolena.

Vyhodnocovat se bude podle dvou kategorií.

V 1. kategorii se bude hodnotit celková míra ulovených ryb (součet cm) a ve 2. kategorii největší ulovená ryba.

Prezence proběhne od 6:00 do 7:00, zahájení bude v sedm, ukončení v pravé poledne. Vyhlášení výsledků a předání cen ve 12:30.

1. až 3. místo bude ohodnocené pohárem a věcnými dary, ostatní dostanou věcné ceny.

V případě jakýkoliv dotazů volejte panu Plešákovi na telefonní číslo 606789856.

Občerstvení zajištěno!

Rybník Nový bude osazen novými rybami den před konáním soutěže dospělých, to znamená v pátek 3.9.

Ve vodě tu jsou především kapři, líni, amuři a další.

3) Rybářské závody Velké Meziříčí

▶ Rybářské závody pořádá Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Velké Meziříčí, a to u příležitosti 125 let svého založení. Závody proběhnou v neděle 19. září na chovném rybníku Lalůvka 5. Je to kousek pod Hotelem Amerika.

Závody jsou určeny pro rybáře i nerybáře v kategorii dospělých a mládeže.

Dospělí platí startovné 300 a mají možnost ponechat si jednu ulovenou rybu.

Prezence proběhne od 6:00 do 6:45 a od 7:00 do 11:00 proběhne vlastní soutěž.

1. až 3. místo bude ohodnocené finančními dary v hodnotě 3000, 2000 a 1000 korun.

▶ Mládež má prezenci téhož dne v čase od 12:00 do 12:45 a samotné chytání proběhne od 13:00 do 15:00, žádné startovné se neplatí (zdarma).



Povinná výbava zahrnuje 1 prut, maximálně 2 návazce, krmítka jsou povolena, vnadění také.

Mládež bude oceněna věcnými dary.

Občerstvení zde bude zajištěno po celý den. Můžete se těšit na pivo, limo a klobásy.

Bližší informace vám předá Miloslav Vala předseda MO MRS, telefonní číslo je 776223052 a jednatel Zdeněk Chrást, 727965382.



Všichni pořadatelé těchto akcí srdečně zvou chytače z řad rybářů i širší veřejnosti, přítomnost neplatících přihlížejících diváků je samozřejmě možná.

Přidáváme ještě zprávu o mimořádném letním dosazování tržních kaprů do některých zdejších sportovních revírů (v červenci 2021):

◾ Oslava 6A / rybník Benetín (Oslavický) 130 kusů;

◾ Balinka 1B / rybník Nečas mezi Stráneckou Zhoří a Měřínem 100 ks;

◾ Oslava 7A / rybník Těšík u Borů 80 ks;

◾ Oslava 7 / stav Manův u Krásněvsi 100 ks;

◾ Oslava 5 / stav Jelínkův u vísky Oslava 100 ks;

◾ Balinka 1 / stav Valův u Uhřínova 100 ks.



VLADIMÍR PAŘIL

