Skryté příběhy

Jmenuji se Jan Blažej Santini Aichel. Jsem architektem a jsem známý tím, že dokážu spojovat staré s novým, navazovat na díla našich předků a dávat stavbám novou krásu. Vyrůstal jsem na dohled svatovítské katedrály, kde můj otec i pracoval. Zdejší opat Vejmluva mě sem pozval, abych zde postavil poutní kostel, který se stane magnetem na poutníky z celé země. „Skvělé!” povídám, „jdeme na to místo, kde bude poutní kostel stát.” Opat mě ale chytl za rukáv a řekl: „Nejdřív je potřeba opravit baziliku, srdce kláštera.“

Přesně takto k vám na začátku příběhu před žďárským zámkem promluví světoznámý architekt Santini, kterému propůjčil svůj hlas herec Viktor Dvořák známý třeba z filmu Havel nebo seriálu První republika. Stačí si stáhnout aplikaci Skryté příběhy na váš mobilní telefon a můžete se vydat na cestu plnou symbolů a hádanek. Putování za skrytým příběhem, které bude spuštěno v průběhu března, není ale jen tak ledajakou procházkou. Santini potřebuje vaši pomoc a inspiraci při tvorbě kostela nevídaného tvaru, který se později zapíše mezi stavby světového významu. V Santiniho doprovodu se vydáte třeba na místo, odkud se v celé své délce nejlépe vyjímá bazilika, srdce kláštera. Poradíte mu také s výstavbou morového hřbitova nebo hospodářského dvora. Pokud vyřešíte i další úkoly a zjistíte tajné Santiniho heslo, můžete si na recepci Muzea nové generace vyzvednout odměnu.

Trasa hry je dlouhá asi 3,5 km a zvládnete ji projet s kočárkem nebo dětským odrážedlem. Je vhodná pro starší děti, její absolvování je zdarma a zúčastnit se ji můžete kdykoliv budete mít chuť. Stačí mít mobilní telefon a připojení k internetu. Aktuální informace o hře a jejím spuštění zjistíte na webu www.zamekzdar.cz, www.skrytepribehy.cz nebo na zámeckém Facebooku a Instagramu.

Sláva naŽďár výletu

Milujete výletování, jste místní patrioti, znáte Žďár a jeho okolí jako své boty a rádi se podělíte o své zkušenosti a zážitky? Staňte se ambasadorem projektu Sláva naŽďár výletu. Chceme návštěvníkům z jiných

koutů naší země doporučit výlety do známých i neznámých míst Žďárských vrchů, ale také jim poradit, kde zaparkovat, kde se dobře najíst, kam se vypravit s kočárkem, kde jsou nejbližší toalety a spoustu dalších tipů, které v běžných turistických průvodcích nenajdou. Děkujeme, že nám pomůžete rozvíjet cestovní ruch v naší oblasti a podpořit tak místní podnikatele.

Své příspěvky, fotky i videa můžete sdílet ve facebookové skupině Sláva naŽďár výletu nebo se zapojit napsáním většího článku, který bude po korekturách zveřejněn na webu www.slavanazdaarvyletu.cz. Děkujeme také Kraji Vysočina za podporu tohoto výletovacího projektu.

Letní příměstské tábory

Právě teď je ideální doba přihlásit děti na jeden ze dvou termínů zámeckých letních příměstských táborů. Během prvního tábora, který proběhne od 12. do 16. 7. 2021, se vypravíme na dobrodružnou cestu za zámořskými objevy a budeme hledat, kam až nás může zanést voda ze zámeckého rybníka. Čekají nás pokusy s vodou, návštěva sádek, tvoření, hry i výprava za dobrodružstvím do starého hamru. Druhý tábor nás zavede do neprobádaných míst zámku. V týdnu od 2. do 6. 7. 2021 objevíme tajemství zámeckých půd a sklepení, vypravíme se do lesa, do skal, i na blízký statek s koňmi. Na obou táborech budeme také tvořit originální táborový deník.

Linda Vojancová