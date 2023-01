V roce 2013 se zatím naposled rozšířil výčet možností volebního hlasování. Když před 30 lety vznikla Česká republika, prezident byl volen nepřímo a občané z krátké porevoluční historie znali jen volby obecní a parlamentní. V rámci federace se volilo do dvoukomorového Federálního shromáždění a do České národní rady, která se stala předchůdkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Od roku 1996 přibylo hlasování do Senátu Parlamentu ČR. Napoprvé se volilo do celého senátu s odlišením třetiny senátorů na šest, třetiny na čtyři a třetiny na dva roky, aby postupně naběhlo šestileté funkční období senátorů, jejichž třetina je pak volena vždy jednou za dva roky. S aktivací krajského uspořádání se konají od roku 2000 také krajské volby (po čtyřech letech) a po vstupu do EU od roku 2004 volby do Evropského parlamentu s pětiletým cyklem.