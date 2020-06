Porotce kulinářské světové soutěže MasterChef. Šéfkuchař věhlasné restaurace Entree v Olomouci. Člen slavného výběru „30 pod 30“ (třicítka českých talentů ze světa byznysu, startupů, vědy, sportu i umění, která dokáže inspirovat, ať je vám, kolik chce), kterou pravidelně pořádá prestižní časopis Forbes. A v neposlední řadě – výrazné tetování a dlouhé vlasy.

Ždárskou Střední gastronomickou školu Adolpha Kolpinga navštívil Přemysl Forejt | Foto: archiv školy

To vše a ještě více charakterizuje Přemka Forejta. Pedagogové SŠG AK ve Žďáře nad Sázavou se standardně snaží spolupracovat s výjimečnými lidmi, a to nejen ze světa gastronomie, a zvou je do školy, aby studenti mohli poznat to nej. A právě v současné složité době se podařilo uskutečnit setkání s Přemkem Forejtem. Kvůli koronaviru je zavřená škola, probíhají v ní nejrůznější rekonstrukce, je zavřená i jeho osobitá a slavná restaurace Entree a Přemek má spoustu jiných aktivit po celé republice. Ovšem nic z toho nedokázalo zabránit tomu, aby nás v polovině května navštívil.