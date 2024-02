Díky nápadu a šikovným rukám mají klienti oddělení dlouhodobě nemocných snazší návrat do domácího prostředí. Nedostatek vhodných rehabilitačních pomůcek nahradily sestřičky z oddělení dlouhodobě nemocných (ODN) Nemocnice Nové Město na Moravě vlastním nápadem.

Nový pomůcka pro pacienty na ODN v novoměstské nemocnici. | Video: Helena Zelená Křížová

Šikovný manžel jedné z nich pak nápad zrealizoval. Vyrobil pro pacienty pracovní tabuli sloužící k tréninku jemné motoriky ruky a k procvičování kognitivních schopností a dovedností. „Tabule máme dvě. Pacient u nich může stát nebo sedět a s fyzioterapeutkou procvičovat práci s předměty, s nimiž se běžně setkává ve své domácnosti. Cvičí zapínání a vypínání, šněrování, otvírání a podobně,“ říká vrchní sestra novoměstského oddělení dlouhodobě nemocných Kateřina Havlová.

Zdroj: Helena Zelená Křížová

V tuzemské nabídce rehabilitačních pomůcek podobná interaktivní „hračka“ pro dospělé chybí. „Nechtěli jsme pořizovat verzi pro děti s barvičkami a se zvířátky. V zahraničí se takové pracovní tabule pro dospělé prodávají, ale jsou strašně drahé. Takže jsme se domluvili s Pavlem Gerlichem, manželem naší staniční sestry a on nám tabule vyrobil,“ vysvětluje Kateřina Havlová.

VIDEO: Krása pohledět. Tisíce bledulí kvetou u Chlébského potoka, dřív než jindy

Návrh pracovní tabule daly sestřičky dohromady samy, inspirovaly se zahraničními vzory. Na tabuli jsou připevněny předměty běžné denní potřeby. Pacient se tak naučí zapínat a rozepínat zip, zamykat a odemykat zámek, našroubovat matičku nebo zastrčit elektrickou šňůru do zásuvky. „Snažím se s klienty cvičit co nejčastěji. Pomůže jim to pak po návratu domů. Ne každý si s tím hned poradí, ale časem se to většina naučí a zvládá to. Jiní jsou naopak velmi šikovní hned od začátku,“ komentuje zručnost klientů ODN fyzioterapeutka Jaroslava Doubková.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Policisté dopadli sprejera, který řádil na Žďársku.