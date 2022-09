Pořádný hukot, Baby Shark a světelná show. Kamiony na Pávově byly vidět i slyšet

/FOTO, VIDEO/ Být kamioňák, to není jenom povolání, ale pro většinu řidičů nablýskaných korábů také styl života. A ten si mohli v rychlosti prolétnout o víkendu návštěvníci v Jihlavě. V místním kempu na Pávově se totiž v sobotu 3. září konal druhý ročník Truck srazu. Dorazilo na něj na devadesát řidičů kamionů i se svými auty. A hukot to byl pořádný. Mrkněte se do naší galerie. Za fotky a videa děkujeme profesionálnímu řidiči Tomáši Srpovi.

Klakson, který umí zahrát i oblíbený dětský Baby Shark. | Video: Tomáš Srp

Součástí srazu byla i spanilá jízda od Kronospanu směrem na Ždírec u Jihlavy, Dobronín, Střítež a zpět do kempu na Pávov. Doprovodný program pro návštěvníky byl rovněž bohatý. Lidé si mohli vyzkoušet jízdu s malými RC modely nákladních aut, dobrovolní hasiči připravili ukázky své činnosti i osvěžení v podobě pěnové párty a nebývalou podívanou nabídl dřevařský speed maraton. Borec měl hodinu na to, aby ze dřeva vytvořil umělecké dílo. Ani o hudební doprovod nebyla nouze. Vystoupili žáci Základní umělecké školy Jihlava a hrála také kapela Faeton. V půl desáté večer akce vyvrcholila ohňostrojem a po desáté byl akce skončila. Součástí byla i sbírka na Natálku, která se narodila jako neslyšící, ale ve třech letech jí byl voperován kochlární implantát. O Natálku se stará maminka, která je ráda za každou pomoc. Na srazu se do dobrovolné kasičky podařilo vybrat dvacet tisíc korun. Po setmění se lidé mohli kochat světelnými efekty, které jednotlivé kamiony umí. A věděli jste, že si řidiči mohou do auta pořídit speciální klakson s melodiemi? Jeden z nich umí například hit všech malých dětí. Žraločí píseň Baby Shark.