Pokusy, sliz a divadlo fyziky. Podívejte se, jak zábavný byl festival Malý svět

Co má společného fyzika, divadlo, hudba či hračky? To a mnoho dalšího propojuje festival Malý svět, který dětem a nejen jim letos opět nabídl nepřeberné množství těch nejrůznějších zážitků. Podívejte se i vy, co všechno bylo možné v Novém Městě na Moravě zažít. Za sdílení fotografií z festivalu děkujeme ředitelce Novoměstských kulturních zařízení Veronice Teplé.

Nezáživné školní předměty se na rodinném festivalu Malý svět v Novém Městě na Moravě proměnily v zábavné dobrodružství. | Foto: se souhlasem pořadatelů