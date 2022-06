Za slunečného dne bílá až oči přecházejí, se soumrakem tmavý obrys na pozlacené hladině. Pořád ale krásná a důstojná. Taková je labuť, když ji pozorujete na březích Nových Mlýnů. A co teprve, když jich po jezeře pluje třeba třicet. Za krásné fotky děkujeme Miroslavě Jakubčíkové.

Večer s labutěmi na Nových Mlýnech. | Foto: Miroslava Jakubčíková

I třeba jen pár labutí dodá každému rybníčku na vznešenosti, ne nadarmo jsou třeba v Anglii všechny labuťe považované za majetek panovnice. A když jich na konci jara na Nových Mlýnech zlátnoucím večerem pluje třeba třicet, je to podívaná kterou si nechcete nechat ujít. Nejpíš vám všichni nebudou věřit, když půjdete před soumrakem ven s tím, že se jdete podívat na labutě, ale nenechte se rýpáním odradit. Na to pivo se ostatně cestou zpátky taky můžete stavit - pokud to máte na dosah večerní procházky.

