Oblastní charita Žďár nad Sázavou tentokrát dostala k její realizaci přiděleno stanoviště Hypermarketu Albert na ulici Strojírenské ve Žďáře nad Sázavou. Pracovníci zde budou přijímat darované zboží od 8 do 18 hodin a poznáte je podle zelených zástěr s logem Sbírky.

Jak bude sbírka probíhat?

U vchodu do prodejny si na stolcích charitních pracovníků zákazníci mohou vyzvednout letáček s doporučením, které zboží nejvíce potřebujeme. Rádi poradíme a odpovíme na dotazy. Kdo se rozhodne do Sbírky přispět, vloží vybrané zboží do svého nákupního košíku, zaplatí je u pokladny, a za pokladnou pak nákup, který chce věnovat, přendá do vozíků označených „Sbírka potravin“, u nichž budou přítomni pracovníci Charity. Prosíme pouze o TRVANLIVÉ potraviny, které je možno déle skladovat.

Co konkrétně nakoupit:

* konzervy – masové, paštiky, olejovky

* instantní polévky

* dětské výživy, krupička, sušené mléko a instantní kaše…

* těstoviny, rýže (nejlépe ve varných sáčcích), luštěniny

* trvanlivé mléko

* kečup

* olej

* dětské pleny…

* hygienické potřeby (mýdla, šampony, zubní pasty, kartáčky, mycí a čistící prostředky, SAVO, toaletní papír…)



Komu naše sbírka pomůže?

Především rodinám a matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova z azylových domů ve Žďáře nad Sázavou, osobám v akutní nouzi, s nimiž se setkávají pracovníci Charitní záchranné sítě.

„Poslední dobou dochází k velkému zdražování, a tak přibývá lidí, kteří se ocitají v těžké situaci. Jsou to matky samoživitelky, ale i otcové-samoživitelé, rodiny s dětmi, lidé, kteří přišli o práci, svou živnost, domov… Zaznamenáváme stálý nárůst lidí, kteří nás vyhledávají a obracejí se na nás v akutní nouzi o pomoc. Snažíme se jim pomáhat řešit jejich situaci, poskytnout jim oporu a materiální pomoc,“ říká koordinátor Sbírky potravin třebíčské Charity Michal Saidl a dodává: „Budeme rádi za všechny darované věci. U nás vždy najdou využití.“



Oblastní charita Žďár nad Sázavou