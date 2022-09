Pikardi úžasně baví už čtyřicet let. Nejinak tomu bylo při oslavách

Připadá mi, že to nebylo tak dlouho, co jsme společně slavili třicet let hraní skupiny Pikardi, a už jsou tu další kulatiny. Legenda zábavní hudební scény na Vysočině a rovněž v části Jihomoravského kraje (například Rudka, Zbraslav, Svatoslav, Brno-Zelená Růže) oslavila osmnáctého června v Pikárci na výletišti Pod skalou čtyřicet let svého hraní, oslavy vyvrcholily počátekm září. Při porovnání společných fotografií je samozřejmě desetiletý rozdíl znát na většině účastníků. To je ovšem normální, ale horší je, že již tři hráči navždy chybí. Do muzikantského nebe postupně odešli saxofonista Oldřich Urban, bubeník Jindřich Šenkýřik a naposledy klávesista Antonín Krejčí.

Kapela Pikardi rozdává radost už čtyřicet let. | Foto: Miloslav Broža

Přírodní areál "Pod skalou" na kopci Křib je nejen krásný a praktický, ale tentokrát navíc vyšperkovaný letním počasím zaznamenal další krásnou oslavu pro více jak sto účastníků. Ve skupině byli opět zakladatelé a členové skupiny ze všech dekád (bylo jich celkem 23 chlapců a 3 zpěvačky), rodinní příslušníci, hasiči, sponzoři a všichni, kdo měli s kapelou Pikardi co do činění. K výborné náladě přispěli samozřejmě členové, tedy Jarda Vařejka – klávesy, zpěv, kytara, umělecký vedoucí, Fery Broža – zvuk, osvětlení, manager, Pepino Krejčí – baskytara, zpěv, Mirek Pech – bicí, zpěv a nejmladší Jirka Vařejka – kytara, všichni s více jak tisíci odehranými koncerty. Nejvýraznější postava Pikardů Jarda svůj tisící koncert odehrál již sedmadvacátého března roku 2016. Se členy kapely jsou sehráni a sezpíváni i členové rozsáhlé přízně a přátel, což bylo zárukou neutuchající vynikají zábavy. Tato blízkost a touha se úžasně bavit se opět naplno rozvinula o pouťovém výletu v Pikárci počátkem července. Soužití členů skupiny s tanečníky na parketu gradovala do situací, které snad nevidíme ani na koncertech světoznámých skupin. Zde je totiž jeviště jen trochu vyvýšené od tanečního parketu, a tak kontakt mezi muzikanty a tanečníky byl bezprostřední a často osobní a obě plochy se spojily. Covidová přestávka přispěla k touze se opět bavit. Dalším pokračováním oslav měly být dva letní výlety na stejném místě v Pikárci. První zhatilo počasí, ale druhý, pojatý jako ukončení prázdnin, se opět povedl a oslavy tak druhého září vyvrcholily. K vydařeným oslavám se těžko hledá něco nepovedeného, snad jen to, že díky vynikající zábavě se nenašly ruce, které by více fotily a tak to zůstane uchováno především v paměti účastníků. Věříme, že Pikardi, zrající jak víno, nás budou svou pozitivní energii dále bavit a především ať Jardovi Vařejkovi vydrží hlas a stálá touha nám ukázat něco nového a přesvědčovat o svých nesporných uměleckých kvalitách a při volné zábavě zahrát a zazpívat cokoliv a na čemkoliv. Petr Broža