Důvodů, proč bude problém osobně se zúčastnit Letních olympijských her v Japonsku, je mnoho a ne všechny mají společného jmenovatele – koronavirus. Patří mezi ně omezené možnosti cestování, zákaz přítomnosti diváků ze zahraničí, ale i obrovská vzdálenost z Evropy, nemluvě o vysokých finančních nákladech na takový výlet.

Inspirací pro naše učitele bylo slovo HRY a připravili MISI TOKIO, během které si zahrajeme na to, že „jedeme, jdeme, bruslíme… do Tokia“. Oslovili žáky a zaměstnance, aby se společně s nimi vydali na virtuální cestu na olympiádu. Čeká nás cesta přes deset států (Česko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Čína, Severní Korea, Jižní Korea, Japonsko). Na celou trasu máme pouze devadesát dní (do 29.června). Cílem je překonat vzdálenost 12 417 km prostřednictvím pohybových aktivit – pěšky, na kole, na koloběžce či na kolečkových bruslích. V průměru to vychází na 138 km denně. A to je opravdu VÝZVA! Dostaneme se do Tokia včas? Můžeme to zvládnout i v dřívějším čase? Která třída přispěje největším počtem kilometrů? Kolik kilometrů zvládnou učitelé? Který chlapec a která dívka toho nasportují nejvíce?

Všichni, kdo jsou do výzvy zapojeni (nebo se ještě zapojí), zaznamenají do sdíleného dokumentu svoje skutečné sportovní aktivity (chůze, běh, kolo, brusle, koloběžka). Chceme společně zdolávat trasu z našeho města do Tokia. Každé pondělí je aktualizována mapa, abychom viděli, kde se právě nacházíme a kolik nám schází do cíle. Můžeme se podívat, jak si vedou jednotlivci i celé třídy v porovnání s ostatními.

Držíme se myšlenky fair play a jsme zvědaví, kam až nás naše společné sportovní výkony zavedou…

Petr Kadlec, ZŠ Palachova Žďár nad Sázavou