Pes, potkani i kozlík jako nejlepší kamarádi. Pošlete nám fotky vašich mazlíčků

Čtenář reportér





Podle některých vědců mají psi a kočky stejně jako lidé hormon oxytocin, jemuž se přezdívá hormon lásky a důvěry. To znamená, že nás mohou milovat stejně, jako my je. Němé tváře nás dokáží rozveselit, to je jasné. Naše čtenářka Anna Hromková zvířata miluje a snaží se, aby se u ní měly, jako v bavlnce. Máte doma i vy chlupatý kožíšek, na který nedáte dopustit? Zašlete nám jeho fotografii na zdarsky@denik.cz.

Máme rádi zvířata. Podle vědců i oni nás. | Foto: Anna Hromková