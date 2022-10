Pařezáku pod Javořicí barvy podzimu sluší. Podívejte se na tu nádheru

Možná přemýšlíte, kam se vypravit na procházku. Máme pro vás tip, který stojí za to. Procházkou k Velkému Pařezitému rybníku nic nezkazíte. Podívejte se do galerie, jak je to tam nyní nádherné. Za fotografie děkujeme Zuzaně Musilové.

Velký Pařezitý rybník zahalený v babím létě 2022. | Foto: Zuzana Musilová

Kolem Velkého Pařezitého rybníku je možné projít si naučnou stezku. Ta vede skrz Přírodní rezervaci Velký Pařezitý rybník. Okruh má čtyři zastavení, která se týkají historie rybníka a zajímavostí a života v jeho okolí. Procházka začíná u přístupové cesty z kempu, v jižní části rybníka. Celkové délka trasy jsou necelé tři kilometry.