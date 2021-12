Jakou magickou sílu má sníh. Když napadne, je velmi přitažlivý, dokáže vykouzlit úsměv na tváři dětem, přinutí je vyběhnout ven a pohybovat se v podstatě bez zastavení. Sníh má také super vlastnosti. Dá se s ním tvořit, stavět, modelovat, řádit, klouže, chutná, padá, láká k poležení, dá se na něm jezdit atd… Byla by velká škoda, kdybychom nevyužili nádhernou sněhovou předvánoční nadílku k tvoření venku, protože taková situace se neopakuje často.

Čím více to vypadá, že se neučíme, tím větší účinek a efekt to má. Dnešní řádivá, sněhová, sportovní, trojrozměrná, veselá, manipulativní, modelovací, geometrická a poznávací výtvarka nás nejen ohromně bavila, ale i mnoho naučila. Poznali jsme vlastnosti sněhu, skupenství vody, hmotnost, gravitaci, sílu, rovnováhu, teplotu a vytvořili jsme geometrické útvary - koule. Spolupráce dětí v tomto případě byla fascinující a podařilo se nám společnými silami postavit opravdu obřího sněhuláka. Zhlédněte na videu krásnou atmosféru, která nebyla natočena a nafocena na Aljašce, jak to na první pohled vypadá, ale v pátek 10. prosince u nás ve Znojmě u školy.

Zdroj: Youtube

Marcela Přibylová, Petra Podsedníková a sněhuláci ze 4. C