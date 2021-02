Vodní dílo Staviště na Stavišťském potoce ve Žďáru nad Sázavou bylo dostaveno v roce 1959. Po jednašedesáti letech ochrany se zde ale navrhuje začít s výstavbou rodinných domů. Staviště a jeho příroda nyní „volá o pomoc“ proti návrhu, který může nevratně poškodit tuto vzácnou přírodní oblast navždy.

Údolí Staviště | Foto: Petra Braunová

Původním účelem nádrže bylo zásobování města pitnou vodou, ale po r. 1990 došlo ke změně a vodou je Žďár zásobován z nádrží Vír a Mostiště. Přitom by objem nádrže Staviště s 0,555 mil.m3 mohl být velmi důležitým záložním zdrojem pitné vody v období, kdy ČR řeší hrozbu nedostatku vody. Při současné průměrné spotřebě devadesát litrů vody na občana by Staviště dokázalo zásobovat město celý rok. K tomu však je třeba, aby bylo území dále chráněno a zůstala zachována současná hranice zastavěného území. Kromě důležité funkce možného zásobního zdroje pitné vody je údolí Staviště překrásným přírodním územím, které leží v prostoru CHKO Žďárské vrchy. Slouží k oddechu a procházkám mnoha občanů i turistů, hrám dětí z Vodojemu i jako útočiště živočichů a domov mnoha druhů rostlin a dřevin. To je další důvod, proč toto území zachovat. Proto je velmi překvapující, že se po jednašedesáti letech ochrany navrhuje začít s výstavbou rodinných domů vně hranice zastavěného území Žďáru n. S. směrem ke Stavišti, a to ve Změně č. 2 Územního plánu Města Žďár nad Sázavou. Pozemky Z233 a Z229 ve změně č. 2 ÚP Města jsou schematicky znázorněny na leteckém pohledu níže. Tyto pozemky jsou urbanisticky odtržené od současné zástavby. Je tedy na místě se bát, že po dalších možných změnách bude výstavba pokračovat.