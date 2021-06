Letos to bylo během víkendu celkem čtyřicet míst, kam vešli návštěvníci osobně. Současně osmdesát online videoprohlídek zaznamenalo deset tisíc víkendových zhlédnutí. Nejrychleji byla vyčerpána rezervační kapacita prvorepublikového byt Ri-charda Herdana v ulici Hlinky. Arnoldovou a další vily v Černých Polích navštívilo více než dva tisíce návštěv-níků. A na osm stovek lidí zavítalo na bývalé vyhlídkovou kavárnu v Kohoutovicích.

Zdroj: Youtube

Fronta zájemců stála i před bývalou elektrárnu brněnského Mahenova diva-dla ve Vlhké ulici, kterou navrhl samotný Thomas Alva Edison. Novinkou byla rekonstruovaná výšková budova Šumavská Tower v Žabovřeskách, dří-vější ředitelství firmy Chepos, s výhle-dem z posledního 18. patra v 66 metrech. "Některá místa byla na rezervaci předem, ale místa těch, kteří nestihli dorazit, jsme operativně zaplňovali dalšími zájemci,“ popsal jeden z organizátorů Milan Vrbík. Partner festivalu CTP představil například moderní ubytovací dům Domeq či coworkingové centrum Clubco.

Zdroj: Youtube

Nahlédnout šlo například i do Mezinárodního centra klinického výzkumu, ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny, výzkumného centra CEITEC Vysokého učení technického, DEPO Business Parking v Karlově ulici od Fandament Architects, Komunitního centra pro válečné veterány v ulici Dobrovského, lobby hotelu Continental či Koncertního sálu Leoše Janáčka v budově konzervatoře na tř. Kpt. Jaroše. Na věž P. Martina Středy bylo možné vystoupat u Kostela Blahoslavené Marie Restituty na Lesné. Komentované prohlídky přiblížily opravené autobusové nádraží a obnovené parky ve vnitrobloku Křídlovická-Zahradnická a na Palackého náměstí v Řečkovicích. Jsme moc rádi, že po uplynulém čistě ,virtuálním´ roce jsme se letos mohli vrátit do živého prostředí a jsme moc vděčni všem partnerům, kteří projevili zájem do toho jít s námi. Odměnou všem jsou nadšené zpětné vazby od návštěvníků, kteří se radovali z toho, že se po dlouhých měsících doma mohli zase podívat někam, kde ještě nebyli.

Zdroj: Youtube

Generálním partnerem byl TIC Brno, který stál u zrodu festivalu. Souhrn informací k daným lokacím přibližuje web www.openhousebrno.cz, fotoreportáže z otevřených míst se lze prohlédnout na facebooku a instagramu. Videoprohlídky jsou i nadále ke zhlédnutí na youtube. Na podzim se plánujeme s představením netradičních míst Brna opět zapojit do celosvětového virtuálního festivalu Open House Worldwide. A na jaře 2022 se budeme moc těšit na pátý ročník festivalu, kam se snad zapojí více spolupracujících míst.

Lucie Pešl Šilerová

kreativní ředitelka festivalu ze spolku Kultura & Management