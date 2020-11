Není sice snadné získávat teoretické znalosti a vědomosti zprostředkovanou formou přes obrazovku počítače, tabletu či mobilního telefonu, ale děti se díky tomuto zcela odlišenému přístupu ke vzdělávání mohou naučit spoustu jiných dovedností, zejména v oblasti tzv. digitální gramotnosti. Jedná se kompetenci k pochopení a užívání digitálních technologií za účelem zlepšení kvality osobního života a kvality života svého okolí.

Učitelé ze Základní školy Palachova ve Žďáře nad Sázavou využívají pro tvorbu výukových materiálů pro žáky tradiční, netradiční, moderní a zejména atraktivní metody distanční výuky, primárně v elektronické podobě. Videa, audioukázky, on-line testy, hravé kvízy, poutavé prezentace… a také únikové hry. A právě tento způsob vzdělávání se stal díky on-line výuce velmi populární.

Znáte únikové hry?

Jejich principem je získat v co nejkratším čase jednotlivé indicie a vyluštit kód, který umožní účastníkům uniknout…, například z uzavřené místnosti. Akce může probíhat kdekoliv v reálném prostředí, v budově, v přírodě, hry mají deskovou formu, ale i virtuální. Jejich cílem je zažít dobrodružství, pobavit se s přáteli a zároveň se poučit, prostě odnést si ZÁŽITEK.

A v současném složitém období distanční výuky se učitelé naší školy snaží žákům zpestřit nudné a občas i stereotypní hodiny za počítačem. Sledují současné trendy ve vzdělávání a vyhledávají efektivní edukační materiály. Vytvářejí únikové hry do svých předmětů a jejich prostřednictvím dokážou děti na dálku pozitivně aktivizovat a zároveň je tím vzdělávat. Například takové nezáživné opakování jazykových jevů v českém jazyce.

Jde to udělat i jinak než jen s učebnicí a sešitem. Co takhle postupným bezchybným plněním zadaných pravopisných úkolů pomoci Harry Potterovi vrátit se do Bradavic? Kdo bude nejrychlejší? Dokážete přijít na princip hry?

Pokud se Vám odkaz neotevře po kliknutí na odkaz, zkopírujte adresu a vložte do nové karty.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTURV-cOr9BRqgxqwkckkZ6s0oJn52Sx2OQlOpP47sJSfdB1J82EdAnBVbgL07CsvdYQ1tQgX-aDvHY/pub?start=true&loop=true&delayms=3000&fbclid=IwAR3-wYe55NWyFR2lOFpscwhlV0P2r8dik-eSoe8q-Tf9mo-D4UFt1E9MG5Y&slide=id.p

MARTINA RŮŽIČKOVÁ