Premiéru na opravdových závodech zažili nejmladší účastníci Lucie Karpíšková a teprve patnáctiměsíční Jakub Švoma ze Žďáru, kteří svůj úsek zvládli, jako ostatní děti, za bouřlivého potlesku všech přítomných diváků.

Všichni závodníci byli za krásné výkony odměněni spoustou pěkných věcných cen. Pořadatelé proto děkují touto cestou všem spozorům akce za jejich podporu. (pš)



Výsledková listina – dětské závody „Okolo Bouchalek“

sobota 11. 09. 2021, Žďár nad Sázavou



Děvčata – 1 rok: rovinka – cca. 50 m

1. KARPÍŠKOVÁ Lucie Žďár nad Sázavou 33,95

Chlapci – 1 rok: rovinka – cca. 50 m

1. ŠVOMA Jakub Žďár nad Sázavou 35,22



​Děvčata – 2 roky: rovinka – cca. 50 m

1. SLÁMOVÁ Julie Počítky 13,58

Chlapci – 2 roky: rovinka – cca. 50 m

1. ŠKODA Samuel MŠ Sluníčko 10,60

2. TOMAN Samuel MŠ Pohádka 13,79

3. ŠUSTR Miroslav Žďár nad Sázavou 22,98

4. JOKL Tobiáš Žďár nad Sázavou neodstartoval

​Děvčata – 3 roky: 1 okruh – cca. 300 m

1. ÚRADNÍČKOVÁ Vilma MŠ Vysočánek 1:13,58

2. JUNOVÁ Stela MŠ Hvězdička 1:22,93

3. PLÍŠKOVÁ Sára MŠ Pastelka 1:31,02

Chlapci – 3 roky: 1 okruh – cca. 300 m

1. KARPÍŠEK Martin MŠ Pastelka 1:12,20

2. TLUSTOŠ Lukáš MŠ Vysočánek 1:26,03

3. ČUMPL Martin MŠ Vysočánek 1:38,47

4. NEUBAUER Jakub MŠ Sluníčko 1:42,91

5. ŠIMURDA Štěpán MŠ Vysočánek 1:50,00

Děvčata – 4 roky: 1 okruh – cca. 300 m

1. ŠVOMOVÁ Bára MŠ Pastelka 46,64

2. KYNCLOVÁ Kristýna MŠ Vysočánek 59,94

3. CHLUBNOVÁ Ella MŠ Sluníčko 1:14,59

4. BRYCHOVÁ Malvína MŠ Sluníčko 1:21,64

​Chlapci – 4 roky: 2 okruhy – cca. 600 m

1. JOKL Štěpán MŠ Srdíčko 1:24,50

2. VESELÝ Alex MŠ Vysočánek 1:27,07

3. JUN David MŠ Hvězdička 1:28,22

4. ONDRA David MŠ Pastelka 1:29,08

5. MRKOS Jakub MŠ Studánka 1:30,76

6. HALVA Jakub MŠ Srdíčko 1:34,88

7. FIŠAR Zdeněk MŠ Sázava 1:48,84

8. ŠIMON Filip Žďár nad Sázavou 2:37,83

​​Děvčata – 5 let: 1 okruh – cca. 300 m

1. HEMZOVÁ Bára MŠ Srdíčko 44,07

2. KABELKOVÁ Linda MŠ Sluníčko 46,07

3. ČUMPLOVÁ Nina MŠ Vysočánek 51,16

4. TLUSTOŠOVÁ Linda MŠ Vysočánek 53,54

5. ŠIMURDOVÁ Anežka MŠ Vysočánek 55,83

6. NEUBAUEROVÁ Denisa MŠ Sluníčko 1:01,97

Chlapci – 5 let: 2 okruhy – cca. 600 m

1. CHUDOVSKÝ Filip MŠ Vláček 1:12,92

2. ŠKODA Richard MŠ Vysočánek 1:14,87

3. ÚRADNÍČEK Filip MŠ Vysočánek 1:21,52

4. SOBOTKA Lukáš MŠ Hamry nad Sázavou 1:25,41

5. KOC Kristián MŠ Zubří 1:26,17

6. BUBÁK František MŠ Kamarád 1:28,61

7. MAZÁNEK Jakub MŠ Vysočánek 2:04,20

Děvčata – 6 let: 2 okruhy – cca. 600 m

1. KOČAŘOVÁ Sofie 4. ZŠ 1:18,40

2. JUNOVÁ Zuzana 2. ZŠ 1:22,62

Chlapci – 6 let: 2 okruhy – cca. 600 m

1. KRUML Tomáš 2. ZŠ 1:18,84

2. KARPÍŠEK Vít 4. ZŠ – Zámek 1:23,02

Děvčata – 7 let: 2 okruhy – cca. 600 m

1. ŠTĚPÁNKOVÁ Leona ZŠ Hamry nad Sázavou 1:13,26

2. BRYCHOVÁ Matylda ZŠ Hamry nad Sázavou 1:13,58

Chlapci – 7 let: 2 okruhy – cca. 600 m

1. ŠVOMA Vojtěch 4. ZŠ – Zámek 1:09,77

2. ONDRA Adam 4. ZŠ – Zámek 1:14,97

3. MRKOS Dominik 5. ZŠ 1:18,11

4. FIŠAR Jan ZŠ Sázava 1:23,64

5. KABELKA Petr 4. ZŠ 1:25,25

6. ŠIMON Michael ZŠ - Radost 1:32,11

7. TOMANDL Roman 2. ZŠ 1:33,78

Děvčata – 8 let: 2 okruhy – cca. 600 m

1. KOČAŘOVÁ Klaudie 4. ZŠ 1:08,67

2. KYNCLOVÁ Sára 4. ZŠ 1:13,03

Chlapci – 8-9 let: 3 okruhy – cca. 900 m

1. MACH Marek (9 let) ZŠ Hamry nad Sázavou 1:34,79

2. SOBOTKA Jakub ZŠ Hamry nad Sázavou 1:45,53

3. TOMEK Dominik 2. ZŠ 1:48,99

Děvčata – 9-10 let: 3 okruhy – cca. 900 m

1. KYNCLOVÁ Tereza 4. ZŠ 1:36,71

2. PÍBILOVÁ Šárka 5. ZŠ 1:37,61

3. PÍBILOVÁ Eliška 5. ZŠ 1:42,82

4. ŠTĚPÁNKOVÁ Linda ZŠ Hamry nad Sázavou 1:44,36

5. PETERKOVÁ Lída ZŠ Hamry nad Sázavou 1:46,97

Chlapci – 10-11 let: 4 okruhy – cca. 1 200 m

1. MAŠEK Vojtěch ZŠ Hamry nad Sázavou 1:55,65

2. NĚMEC Dominik 2. ZŠ 2:09,40

3. HUMPOLÍČEK Kryštof (10 let) 4. ZŠ 2:24,13

4. ŠTĚPÁNEK Jan 4. ZŠ - Zámek 2:27,26

5. SOBOTKA David Gymnázium Žďár nedojel - pád