Jediný nepříjemný aspekt celé akce byla vesnice zarovnaná auty, což domorodci nevítali s nadšením. Ale je možné to vzít i jako výzvu a na podobné akce se vydat pěšky z blízkých záchytných parkovišť či ještě lépe, autobusových zastávek. Anebo šlápnout do pedálů a přijet na kole. Procházka či jízda na kolech po Žďárských vrších vaše zážitky ještě umocní.

Řemeslníci své umění nejen předváděli, pod rukama jim vznikaly kousky krásy nevídané, ale taky jste si je mohli zakoupit. Domů jste se tedy mohli vracet s košíky, voňavými přírodními mýdly, háčkovanými ozdobami, dřevěným nádobím a náčiním, taškami, hračkami, místními uzeninami, výrobky z patchworku, perníky a bůh ví, čím ještě. Ozdobou celé akce pak byla výstava drátenických výrobků a setkání drátenic a dráteníků. To teprve oči přecházely, co vše je z drátků možno ukroutit.

Dům přírody Žďárských vrchů, který ve statku s číslem popisným 2 vznikl, stojí za návštěvu sám o sobě. A když kolem krásného lidového stavení rozloží své stánky řemeslníci, do kláves hrábne harmonikář a do tance se dají krojovaná děvčata ze Štěpánova nad Svratkou, je iluze krásných starých časů dokonalá.

Za jarmarkem do Krátké vyrazilo více než 700 lidí | Foto: Jan Uher

Několikaletá úspěšná tradice kráteckých jarmarků, které pořádá tamní ekocentrum Chaloupky, zažila letos po dvouleté pauze příjemný návrat. Rok 2019 znemožnila konání jarmarku rekonstrukce statku, následující rok pak opatření proti Covidu 19. Letos nadšení návštěvníci po dlouhém půstu zahradu i Dům přírody Žďárských vrchů doslova zaplavili. Zahrada i statek jsou ale natolik prostorné, že si to všichni užili.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.