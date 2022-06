Odměna za odvahu v oblacích? Výhledy na Žďár, které berou dech

Čtenář reportér Čtenář

Klobouk dolů před těmi, kdo se nebojí nastoupit do balónu a letět vstříc dobrodružstvím. Odměnou za svoji odvahu mohou obdivovat krajinu z ptačí perspektivy. Jako třeba ti, kteří se vznesli nad Žďár nad Sázavou. Pohledy na celý areál zámku, kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře i Dolní hřbitov opravdu stojí za to, podívejte se do galerie. Za krásné fotky děkujeme Romanu Glosovi.

Výhledy z balonu na zámek Žďár nad Sázavou, Zelenou horu a Dolní hřbitov. | Foto: Roman Glos