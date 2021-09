Máte někdy pocit, že vaše rodina je „praštěná“? Tak to se seznamte s Hanákovými! Navzdory názvu až tak normální nejsou. Vraždící babička, která si ví se vším rady, věčně si notující maminka Cilka, tatínek Oldřich s želvami Poldinkami, Pavla snášející darebáctví svých raubířů a další potřeštění Hanákovi prožívají jednu komickou situaci za druhou. A do této rodiny se chystá mladší sestra Kateřina přivést svého nastávajícího Zdeňka…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.