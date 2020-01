O víkendu 25. a 26. ledna se ve Žďáře nad Sázavou konal již 35. ročník střeleckých závodů ze vzduchových zbraní. Pořadatelství se v budově a.s. ZDAR Žďár na Sázavou ujal Sportovně střelecký klub Žďár nad Sázavou. Závody finančně podpořilo město Žďár nad Sázavou a a.s. ZDAR Žďár na Sázavou.

Ze střelecké soutěže. | Foto: Jiří Materna

Sobotní závod byl určen pro zaměstnance ZDARu a jejich rodinné příslušníky. Střílelo se 20 soutěžních ran vzduchovými puškami Slávie, dospělí vstoje a mládež do osmnácti let vleže. Svoji mušku si přišlo poměřit rovných 70 střelců, kteří byli rozděleni podle věku do šesti kategorií. V mužích zvítězil Haas David s nástřelem 170 bodů, v ženách vyhrála Uttendorfská Věra se 166 body. Kategorii nejstarší mládeže (narozeni 2000 - 2005) vyhrála Laštůvková Karolína se 177 body, mezi narozenými v letech 2006 až 2009 kraloval Říha Adam se 177 body. Kategorii 2010 až 2013 vyhrál Mašek Tomáš se 172 body a mezi nejmladšími (ročník 2014 a mladší) zvítězil Homolka Michal se 162 body. Závod byl bohatě dotován věcnými cenami pro prvních pět střelců v kategorii mužů i žen a pro všechny střílející v kategorii mládeže.