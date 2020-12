Záchranná stanice Pavlov na Vysočině přichází s novým konceptem pomoci. Nově se její podporovatelé a především lidé, kteří chtějí pomoci zraněným nebo jinak zdravotně znevýhodněným zvířatům, mohou stát jejich kmotry. Jednorázovou nebo pravidelnou částkou přispějí na vybraná mláďátka, kterým každoročně a v desítkách počtů pracovníci stanice pomůžou, vypiplají je a pouští zpět do volné přírody. Kmotrem nemusí být jen jednotlivec, ale třeba třída děti, kolegové z práce nebo komerční firma.

Záchranná stanice Pavlov na Vysočině přichází s novým konceptem pomoci | Foto: Deník / Redakce

„Adoptivní rodiče volí mezi našimi stálými obyvateli, kteří se z nějakého důvodu už nemohou vrátit do volné přírody. Pak tu ale každoročně máme desítky malých ježků, ptáčat, veverek, ale také malé poštolky, srnčata nebo mláďat šelem, kterým pomůžeme vyrůst a jen jak je to možné, vypouštíme je zpět do volné přírody,“ popisuje ředitel stanice v Pavlově Zbyšek Karafiát. Lidé, kteří mládě do stanice přivezou, často chtějí přispět, a tak se stávali například jednorázovými dárci, teď budou mít možnost vybírat nejen z formátu adopce, ale stát se kmotrem jednotlivých mláďat.