Vynikající dovednosti z oblasti kancelářských aplikací prokázali studenti novoměstského gymnázia. V krajském kole soutěže Office Arena obsadili první místo v kategorii základních i středních škol.

Studentská soutěž Office Arena. Ilustrační foto | Foto: archiv soutěže

Mohlo by se zdát, že s uzavřením škol byly zrušeny všechny soutěže pro žáky, ale není tomu tak. Office Arena patří mezi ty, které stále pokračují a díky svému charakteru v téměř nezměněné podobě. Soutěž začala školním kolem ještě v době prezenční výuky. Studenti vyplňovali soutěžní test a nejlepší z nich pak postoupili do krajského kola. Zde už vytvářeli vlastní práce, tentokrát na téma robotizace. Téma nebylo zvoleno náhodně, připomínáme si totiž 130 let od narození jednoho z našich nejvýznamnějších spisovatelů, novináře a dramatika Karla Čapka, který již téměř před sto lety ve své hře R.U.R poprvé použil slovo „robot“.