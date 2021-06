Dne 1. června 2021 byla na žďárské tvrzi zahájena unikátní výstava Půvab krojovaných panenek E+M. Autorkami jsou Marie Žilová a Eva Jurmanová. CO je zajímavé. Že autorky této výstavy, která objela desítky míst v republice, bydlí v Novém Veselí. Ručně vyráběné a do nejmenších detailů zpracované krojované panenky jsou přesnými replikami českých, moravských a slezských lidových krojů.

K vidění budou nejen kroje sváteční, ale také panenky v oděvech pracovních a všedních. Ty, často jako součásti tematických dioramat, diváky zavedou například do stodoly, do hospody, na zabijačku, do obchodu, nebo na svatbu. Zajímavým doplňkem pak bude skutečná světnice s obyvateli v horáckých lidových krojích, nebo kreativní koutek pro děti – vystřihování, lepení a také šití. Z koutku si může návštěvník odnést něco na památku, když si to sám vyrobí. Ačkoliv výstav oslovuje spíše ženské pokolení, i kluci a muži najdou na výstavě zajímavosti, například svět řemesel.

Výstava je k vidění do 15. srpna od úterý do neděle od devíti do pěti hodin. Lidé musí počítat s polední pauzou od dvanácti do jedné.

MILOSLAV LOPAUR